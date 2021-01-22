ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Нельзя больше терпеть": Албания выслала российского дипломата за нарушение карантина

Албания, Пятница 22 января 2021 00:08
"Нельзя больше терпеть": Албания выслала российского дипломата за нарушение карантина
Фото: МИД России (flickr)
Автор: Даша Харченко

В Албании объявили персоной нон-грата российского дипломата, который нарушил карантинные ограничения из-за коронавируса в стране. Что именно он сделал не уточняется.

Об этом сообщает Associated Press.

Дипломат Алексей Кривошеев должен покинуть страну в течение 72 часов.

В ведомстве отметили, что "продолжающиеся нарушения правил безопасности во время пандемии нельзя уже больше оправдывать и терпеть".

Однако не уточняется, что именно дипломат нарушил.

По последним данным, в Албании подтвердили почти 70 тысяч случаев коронавируса, более 1000 человек умерли.

Напомним, 11 января в Албании началась вакцинация от коронавируса.

Ранее в Албании состоялись протесты после того, как местная полиция застрелила жителя, который нарушил комендантский час.

Добавим, что ранее Албания ввела ряд ограничений, связанных с коронавирусом, например, комендантский час. С 11 ноября всем гражданам запрещено покидать свои дома с 22:00 до 6:00.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире АлбанияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь