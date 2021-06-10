ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Президенту Албании объявили импичмент

Новина українською →
Четверг 10 июня 2021 05:35
Президенту Албании объявили импичмент Фото: Илир Мета, президент Албании (i1.wp.com)
Автор: Артур Родивилов

Албанские депутаты проголосовали за импичмент президенту Илиру Мети за нарушение Конституции перед выборами в Албании. Депутаты приняли решение во время внеочередного голосования в среду.

Об этом сообщает Euronews

Как отмечает издание, голосование состоялось после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля.

Мету обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.

В отчете комиссии рекомендуется отстранить президента от должности за год до окончания срока.

Парламент Албании решил провести внеочередное заседание, посвященное импичменту президента страны якобы за нарушение им Конституции.

Напомним, в парламенте Армении не исключили возможность импичмента президента Армена Саркисяна.

Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии внес в сенат постановление об импичменте президенту страны Милошу Земану.

Причиной для отставки сенат считает его поведение в ситуации, связанной с атакой во Врбетице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире импичмент Албания
NEWS
Путин о переговорах с Зеленским: нам всегда есть что обсудить
Путин о переговорах с Зеленским: нам всегда есть что обсудить
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина