Президенту Албании объявили импичмент
Албанские депутаты проголосовали за импичмент президенту Илиру Мети за нарушение Конституции перед выборами в Албании. Депутаты приняли решение во время внеочередного голосования в среду.
Как отмечает издание, голосование состоялось после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля.
Мету обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.
В отчете комиссии рекомендуется отстранить президента от должности за год до окончания срока.
Парламент Албании решил провести внеочередное заседание, посвященное импичменту президента страны якобы за нарушение им Конституции.
Напомним, в парламенте Армении не исключили возможность импичмента президента Армена Саркисяна.
Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии внес в сенат постановление об импичменте президенту страны Милошу Земану.
Причиной для отставки сенат считает его поведение в ситуации, связанной с атакой во Врбетице.