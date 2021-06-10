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Президенту Албанії оголосили імпічмент

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Четвер 10 червня 2021 05:35
Президенту Албанії оголосили імпічмент Фото: Ілір Мета, президент Албанії (i1.wp.com)
Автор: Артур Родивилов

Албанські депутати проголосували за імпічмент президенту Іліру Мети за порушення Конституції перед виборами в Албанії. Депутати прийняли рішення під час позачергового голосування в середу.

Про це повідомляє Euronews

Як зазначає видання, голосування відбулося після звіту тимчасової слідчої комісії, яка дійшла висновку, що Мета порушив 16 статей Конституції напередодні виборів в Албанії 25 квітня.

Мета звинуватили в тому, що він не виконав свого обов'язку гарантувати національну єдність і підтримав опозицію на недавніх виборах.

У звіті комісії рекомендується усунути президента з посади за рік до закінчення терміну.

Парламент Албанії вирішив провести позачергове засідання, присвячене імпічменту президента країни нібито за порушення ним Конституції.

Нагадаємо, у парламенті Вірменії не виключили можливість імпічменту президента Армена Саркісяна.

Комітет із закордонних справ, оборони та безпеки верхньої палати парламенту Чехії вніс до сенату постанову про імпічмент президенту країни Мілошу Земану.

Причиною для відставки сенат вважає його поведінку в ситуації, пов'язаній з атакою у Врбетиці.

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