Рейтинг Зеленского в марте вырос до 25%

Если бы президентские выборы прошили в конце марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 24,7%. В начале месяца его поддерживали 22,5% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За Петра Порошенко проголосовали бы 13,9% (в начале марта - 14,6%) за Юрия Бойко - 12,6% (в начале марта - 11,8%), за Юлию Тимошенко - 11,8% (в начале марта - 11,6%). Кроме того, Игоря Смешко поддерживают 7,7%, Владимира Гройсмана - 6,6%, Дмитрия Разумкова - 3,8%, Олега Ляшко - 3,7%, Евгения Мураева - 3,7%, Анатолия Гриценко - 3,3%, Арсения Яценюка - 2,8%, Олега Тягнибока - 1,6%, Киру Рудык - 0,5%. Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.