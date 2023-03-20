Президентські вибори у Чорногорії: до другого туру пройшли проєвропейські кандидати
Фото: В другий тур президентських виборів у Чорногорії пройшли проєвропейські кандидати (opengovpartnership.org)
У Чорногорії 19 березня відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з результатами, далі пройшли два проєвропейські кандидати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Мовиться про чинного главу держави Міло Джукановича та представника руху "Європа зараз" Якова Мілатовича.
Журналісти вказують, що на виборчі дільниці вийшли 62% з-поміж 540 тисяч виборців. Другий тур має відбутися 2 квітня.
Нагадаємо, 25 лютого Джуканович висунув свою кандидатуру на третій президентський термін у Чорногорії.
До слова, 16 березня він підписав указ про розпуск парламенту. Це сталось після того, як не вдалось сформувати уряд.
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