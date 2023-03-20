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Президентські вибори у Чорногорії: до другого туру пройшли проєвропейські кандидати

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Понеділок 20 березня 2023 04:19
Президентські вибори у Чорногорії: до другого туру пройшли проєвропейські кандидати Фото: В другий тур президентських виборів у Чорногорії пройшли проєвропейські кандидати (opengovpartnership.org)
Автор: Олег Васьків

У Чорногорії 19 березня відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з результатами, далі пройшли два проєвропейські кандидати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Мовиться про чинного главу держави Міло Джукановича та представника руху "Європа зараз" Якова Мілатовича.

Журналісти вказують, що на виборчі дільниці вийшли 62% з-поміж 540 тисяч виборців. Другий тур має відбутися 2 квітня.

Нагадаємо, 25 лютого Джуканович висунув свою кандидатуру на третій президентський термін у Чорногорії.

До слова, 16 березня він підписав указ про розпуск парламенту. Це сталось після того, як не вдалось сформувати уряд.

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