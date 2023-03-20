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Президентские выборы в Черногории: во второй тур прошли проевропейские кандидаты

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Понедельник 20 марта 2023 04:19
Президентские выборы в Черногории: во второй тур прошли проевропейские кандидаты Фото: Во второй тур президентских выборов в Черногории прошли проевропейские кандидаты (opengovpartnership.org)
Автор: Олег Васкив

В Черногории 19 марта прошел первый тур президентских выборов. Согласно результатам, дальше прошли два проевропейских кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Речь идет о действующем главе государства Мило Джукановиче и представителе движения "Европа сейчас" Якове Милатовиче.

Журналисты указывают, что на избирательные участки вышли 62% из 540 тысяч избирателей. Второй тур должен пройти 2 апреля.

Напомним, 25 февраля Джуканович выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок в Черногории.

К слову, 16 марта он подписал указ о роспуске парламента. Это произошло после того, как не удалось сформировать правительство.

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