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Президент Чорногорії оголосив про розпуск парламенту

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Чорногорія, Четвер 16 березня 2023 23:09
Президент Чорногорії оголосив про розпуск парламенту Фото: Міло Джуканович, чинний президент Чорногорії (facebook predsjednikcg)
Автор: Наталія Кава

Президент Чорногорії Міло Джуканович у четвер, 16 березня, підписав указ про розпуск парламенту. Це сталось після того, як йому не вдалось сформувати уряд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на чорногорську телерадіокомпанію RTCG.

Відомо, що він видав даний указ на підставі пункту 3 статті 92 Конституції Чорногорії. За словами самого Джукановича, у нього є правові умови для розпуску парламенту та призначення виборів, якщо новий уряд не буде обрано.

Зауважимо, що сьогодні закінчується термін формування 44-го уряду для прем'єра Міодрага Лекіча, якого було обрано у грудні 2022 року. Однак він не зміг сформувати парламентську оскільки йому не вистачає трьох голосів від депутатів Громадянського руху УРА.

Після виданого указу позачергові парламентські вибори в Чорногорії можуть призначатись не раніше як через 60 днів після розпуску, і не пізніше як через 100 днів - тобто вони відбудуться десь наприкінці травня - на початку червня 2023 року.

Очікується, що Міло Джуканович оголосить остаточну дату виборів уже в п’ятницю.

Нагадаємо, 25 лютого, президент Чорногорії Міло Джуканович висунув свою кандидатуру на третій президентський термін.

Також Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її вступу в НАТО.

До того ж уряд Чорногорії виділив Україні 11% власного військового бюджету.

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