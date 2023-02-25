Президент Чорногорії планує йти на третій термін

Сьогодні, 25 лютого, президент Чорногорії Міло Джуканович висунув свою кандидатуру на третій президентський термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джуканович, який протягом останніх 30 років обіймав високі політичні пости в країні на Адріатичному морі, заявив, що балотується на третій термін на президентських виборах, що пройдуть наступного місяця.

Посада президента в Чорногорії здебільшого церемоніальна, проте перемога Джукановича може спровокувати дострокові парламентські вибори після президентських, оскільки досі він відхиляв запропонованих кандидатів на посаду прем'єр-міністра.

"Я вступаю у виборчу гонку з наміром швидко й переконливо перемогти", - заявив Джуканович, який очолює Демократичну партію соціалістів.

Протягом багатьох років Чорногорія була розділена на тих, хто вважає себе чорногорцями, і тих, хто вважає себе сербами та виступає проти незалежності країни від колишнього союзу з сусідньою та значно більшою Сербією.

"Чорногорія повністю паралізована на своєму європейському шляху, і ця агонія має бути зупинена якомога швидше", - сказав Джуканович, який привів Чорногорію до незалежності від державного союзу Сербії та Чорногорії в 2006 році. Саме він забезпечив членство країни в НАТО та поставив її на шлях до вступ до Європейського Союзу.