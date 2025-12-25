Президентом Гондурасу став кандидат, якого підтримав Трамп

Вибори відбулися ще 30 листопада, але оголошення результатів затрималося на кілька тижнів. Причиною тому стали технічні проблеми та звинувачення в шахрайстві.

Тепер же в середу, 24 грудня, виборча комісія повідомила, що Асфура отримав 40,3% голосів, випередивши кандидата від правоцентристської Ліберальної партії Сальвадора Насралу, який набрав 39,5%. Також відомо, що кандидатка від правлячої партії LIBRE Ріксі Монкада посіла третє місце.

Що відомо про кандидата-переможця та процес виборів

Асфура балотувався на основі широкої пробізнес-платформи, заявляючи про необхідність приватних інвестицій для розвитку країни, а його політична програма була зосереджена на створенні робочих місць, освіті та безпеці.

Він також дав зрозуміти, що може змінити лояльність Гондурасу на Тайвань і відмовитися від підтримки Пекіна.

Reuters зазначає, що результати на цих виборах були настільки близькими, а система опрацювання бюлетенів настільки хаотичною, що близько 15% протоколів підрахунку, які містять сотні тисяч бюлетенів, довелося перераховувати вручну, щоб визначити переможця.

Протягом кількох тижнів після голосування партія LIBRE неодноразово закликала до протестів проти того, що вона назвала як "виборчий переворот". Протести перервали ручний підрахунок голосів, заблокувавши доступ посадових осіб до будівлі, де зберігалися протоколи підрахунку.

За підсумком результати були затверджені двома членами виборчої ради і одним її заступником, тоді як суперечки з приводу мінімального розриву в головах тривали. Третій член ради, Марлон Очоа, був відсутній на відеозаписі, де оголошували переможця.

"Гондурас: я готовий керувати країною. Я вас не підведу", - написав Асфура в соцмережі Х після підтвердження результатів.

Однак глава гондураського Конгресу відкинув результати, назвавши їх "виборчим переворотом".

"Це абсолютно суперечить закону. Це не має жодної цінності", - написав у Х президент президент Конгресу Луїс Редондо, представник правлячої партії LIBRE.

Підтримка від Трампа

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив підтримку Асфурі, 67-річному політику і бізнесмену, колишньому меру столиці Тегусігальпи. У соцмережі Truth Social перед виборами він написав, що той є "єдиним справжнім другом свободи в Гондурасі" і закликав людей проголосувати за нього.

Трамп також пригрозив припинити фінансову підтримку Гондурасу з боку США, якщо Асфура не переможе, і помилував колишнього президента Хуана Орландо Ернандеса, а також члена Національної партії Асфури, який відбував 45-річний термін у США за звинуваченням у торгівлі наркотиками та зброєю.

На тлі затримок у підрахунку голосів Трамп знову втрутився в ситуацію з виборами, заявивши про шахрайство, не надавши доказів, і сказавши, що "за це доведеться дорого заплатити", якщо Гондурас змінить попередні результати, які вивели Асфуру вперед.

На думку експертів, підтримка Асфури з боку Трампа є частиною його прагнення сформувати консервативний блок по всій Латинській Америці, від Найіба Букеле в Сальвадорі до Хав'єра Мілеї в Аргентині.

І Насралла, і правляча партія LIBRE засудили коментарі Трампа як втручання у вибори. На початку грудня Насралла заявив агентству Reuters, що втручання Трампа в останній момент підірвало його шанси на перемогу.