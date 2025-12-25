Президентом Гондураса стал кандидат, которого поддержал Трамп

Выборы состоялись еще 30 ноября, но объявление результатов задержалось на несколько недель. Причиной тому стали технические проблемы и обвинения в мошенничестве.

Теперь же в среду, 24 декабря, избирательная комиссия сообщила, что Асфура получил 40,3% голосов, опередив кандидата от правоцентристской Либеральной партии Сальвадора Насралу, который набрал 39,5%. Также известно, что кандидат от правящей партии LIBRE Рикси Монкада заняла третье место.

Что известно о победившем кандидате и процессе выборов

Асфура баллотировался на основа широкой пробизнес-платформы, заявляя о необходимости частных инвестиций для развития страны, а его политическая программа была сосредоточена на создании рабочих мест, образовании и безопасности.

Он также дал понять, что может сменить лояльность Гондураса на Тайвань и отказаться от поддержки Пекина.

Reuters отмечает, что результаты на этих выборах были настолько близки, а система обработки бюллетеней настолько хаотична, что около 15% протоколов подсчета, содержащих сотни тысяч бюллетеней, пришлось пересчитывать вручную, чтобы определить победителя.

В течение нескольких недель после голосования партия LIBRE неоднократно призвала к протестам против того, что она назвала как "избирательный переворот". Протесты прервали ручной подсчет голосов, заблокировав доступ должностных лиц в здание, где хранились протоколы подсчета.

По итогу результаты были утверждены двумя членами избирательного совета и одним его заместителем, в то время как споры по поводу минимального разрыва в головах продолжались. Третий член совета, Марлон Очоа, отсутствовал на видеозаписи, где объявляли победителя.

"Гондурас: я готов управлять страной. Я вас не подведу", - написал Асфура в соцсети Х после подтверждения результатов.

Однако глава гондурасского Конгресса отверг результаты, назвав их "избирательным переворотом".

"Это совершенно противоречит закону. Это не имеет никакой ценности", - написал в Х президент президент Конгресса Луис Редондо, представитель правящей партии LIBRE.

Поддержка от Трампа

Как известно, президент США Дональд Трамп выразил поддержку Асфуре, 67-летнему политику и бизнесмену, бывшему мэру столицы Тегусигальпы. В соцсети Truth Social перед выборами он написал, что тот является "единственным настоящим другом свободы в Гондурасе" и призвал людей проголосовать за него.

Трамп также пригрозил прекратить финансовую поддержку Гондураса со стороны США, если Асфура не победит, и помиловал бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса, а также члена Национальной партии Асфуры, который отбывал 45-летний срок в США по обвинению в торговле наркотиками и оружием.

На фоне задержек в подсчете голосов Трамп вновь вмешался в ситуацию с выборами, заявив о мошенничестве, не предоставив доказательств, и сказав, что "за это придется дорого заплатить", если Гондурас изменит предварительные результаты, которые вывели Асфуру вперед.

По мнению экспертов, поддержка Асфуры со стороны Трампа является частью его стремления сформировать консервативный блок по всей Латинской Америке, от Найиба Букеле в Сальвадоре до Хавьера Милеи в Аргентине.

И Насралла, и правящая партия LIBRE осудили комментарии Трампа как вмешательство в выборы. В начале декабря Насралла заявил агентству Reuters , что вмешательство Трампа в последний момент подорвало его шансы на победу.