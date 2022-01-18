Президентом Европарламента избрана Роберта Метсола

"Поздравляем Роберту Метсолу с ее избранием на пост президента Европейского парламента. Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы", - написал он.

Отметим, ранее Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента, а с 11 января после преждевременной кончины президента Давида Сассоли, исполняла обязанности президента.

Метсоле 43 года. Она стала третьей женщиной, возглавившей Европейский парламент после Симоны Вейл и Николь Фонтейн. За нее проголосовали 458 депутатов при том, что большинство должно было составить 309 голоса.

Результаты тайного голосования, которое прошло во вторник, огласил вице-президент парламента Педро Перейра.

Стоит отметить, что мандат нынешнего Европейского парламента рассчитан на период с 2019 по 2024 годы.