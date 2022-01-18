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Президентом Європарламенту обрано Роберту Метсолу

Автор: Ольга Белей

На посаду президента Європейського парламенту другої половини каденції цієї інституції обрано депутата від групи європейських народників, представника Мальти Роберту Метсолу. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вже привітав її з призначенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на привітання глави МЗС України Дмитра Кулеби в twitter.

"Вітаємо Роберту Метсолу з її обранням на пост президента Європейського парламенту. Бажаємо успіхів і сподіваємося на плідну співпрацю у розвитку сильнішої і безпечнішої Європи", - написав він.

Зазначимо, раніше Метсола обіймала посаду першого віце-президента Європарламенту, а з 11 січня після передчасної смерті президента Давида Сассолі, виконувала обов'язки президента.

Метсоле 43 роки. Вона стала третьою жінкою, яка очолила Європейський парламент після Симони Вейл і Ніколь Фонтейн. За неї проголосували 458 депутатів при тому, що більшість повинна була скласти 309 голоси.

Результати таємного голосування, яке пройшло у вівторок, оголосив віце-президент парламенту Педро Перейра.

Варто відзначити, що мандат нинішнього Європейського парламенту розрахований на період з 2019 до 2024 року.

Нагадаємо, в Італії в ніч на вівторок, 11 січня, на 66 році життя помер глава Європейського парламенту Давид Сассолі. Напередодні він був госпіталізований.

Це стало другою госпіталізацією спікера за останній час. У вересні 2021 року Сассолі потрапив до лікарні з пневмонією. Тести на коронавірус тоді показали негативний результат.

Він займав посаду президента Європейського парламенту з липня 2019 року.

Раніше ми писали, що глава Європарламенту потрапив до лікарні через проблеми імунної системи.

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Європарламент