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Президентом Европарламента избрана Роберта Метсола

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Франция, Вторник 18 января 2022 12:35
Президентом Европарламента избрана Роберта Метсола Фото: президент Европарламента Роберта Метсола (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

На должность президента Европейского парламента второй половины каденции этой институции избрана депутат от группы европейских народников, представитель Мальты Роберта Метсола. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже поздравил ее с назначением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поздравление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в twitter.

"Поздравляем Роберту Метсолу с ее избранием на пост президента Европейского парламента. Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы", - написал он.

Отметим, ранее Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента, а с 11 января после преждевременной кончины президента Давида Сассоли, исполняла обязанности президента.

Метсоле 43 года. Она стала третьей женщиной, возглавившей Европейский парламент после Симоны Вейл и Николь Фонтейн. За нее проголосовали 458 депутатов при том, что большинство должно было составить 309 голоса.

Результаты тайного голосования, которое прошло во вторник, огласил вице-президент парламента Педро Перейра.

Стоит отметить, что мандат нынешнего Европейского парламента рассчитан на период с 2019 по 2024 годы.

Напомним, в Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Накануне он был госпитализирован.

Это стало второй госпитализацией спикера за последнее время. В сентябре 2021 года Сассоли попал в больницу с пневмонией. Тесты на коронавирус тогда показали отрицательный результат.

Он занимал должность президента Европейского парламента с июля 2019 года.

Ранее мы писали, что глава Европарламента попал в больницу из-за проблем иммунной системы.

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