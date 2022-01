Президентом Европарламента избрана Роберта Метсола

"Поздравляем Роберту Метсолу с ее избранием на пост президента Европейского парламента. Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы", - написал он.

Congratulations to Roberta Metsola @RobertaMetsola on her election as President of the European Parliament. Wishing all the success and looking forward to fruitful cooperation in developing a stronger and safer Europe.