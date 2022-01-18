Президентом Европарламента избрана Роберта Метсола
На должность президента Европейского парламента второй половины каденции этой институции избрана депутат от группы европейских народников, представитель Мальты Роберта Метсола. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже поздравил ее с назначением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поздравление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в twitter.
"Поздравляем Роберту Метсолу с ее избранием на пост президента Европейского парламента. Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы", - написал он.
Congratulations to Roberta Metsola @RobertaMetsola on her election as President of the European Parliament. Wishing all the success and looking forward to fruitful cooperation in developing a stronger and safer Europe.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 18, 2022
Отметим, ранее Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента, а с 11 января после преждевременной кончины президента Давида Сассоли, исполняла обязанности президента.
Метсоле 43 года. Она стала третьей женщиной, возглавившей Европейский парламент после Симоны Вейл и Николь Фонтейн. За нее проголосовали 458 депутатов при том, что большинство должно было составить 309 голоса.
Результаты тайного голосования, которое прошло во вторник, огласил вице-президент парламента Педро Перейра.
Стоит отметить, что мандат нынешнего Европейского парламента рассчитан на период с 2019 по 2024 годы.
Напомним, в Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Накануне он был госпитализирован.
Это стало второй госпитализацией спикера за последнее время. В сентябре 2021 года Сассоли попал в больницу с пневмонией. Тесты на коронавирус тогда показали отрицательный результат.
Он занимал должность президента Европейского парламента с июля 2019 года.
Ранее мы писали, что глава Европарламента попал в больницу из-за проблем иммунной системы.