Президентом Європарламенту обрано Роберту Метсолу
На посаду президента Європейського парламенту другої половини каденції цієї інституції обрано депутата від групи європейських народників, представника Мальти Роберту Метсолу. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вже привітав її з призначенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на привітання глави МЗС України Дмитра Кулеби в twitter.
"Вітаємо Роберту Метсолу з її обранням на пост президента Європейського парламенту. Бажаємо успіхів і сподіваємося на плідну співпрацю у розвитку сильнішої і безпечнішої Європи", - написав він.
Congratulations to Roberta Metsola @RobertaMetsola on her election as President of the European Parliament. Wishing all the success and looking forward to fruitful cooperation in developing a stronger and safer Europe.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 18, 2022
Зазначимо, раніше Метсола обіймала посаду першого віце-президента Європарламенту, а з 11 січня після передчасної смерті президента Давида Сассолі, виконувала обов'язки президента.
Метсоле 43 роки. Вона стала третьою жінкою, яка очолила Європейський парламент після Симони Вейл і Ніколь Фонтейн. За неї проголосували 458 депутатів при тому, що більшість повинна була скласти 309 голоси.
Результати таємного голосування, яке пройшло у вівторок, оголосив віце-президент парламенту Педро Перейра.
Варто відзначити, що мандат нинішнього Європейського парламенту розрахований на період з 2019 до 2024 року.
Нагадаємо, в Італії в ніч на вівторок, 11 січня, на 66 році життя помер глава Європейського парламенту Давид Сассолі. Напередодні він був госпіталізований.
Це стало другою госпіталізацією спікера за останній час. У вересні 2021 року Сассолі потрапив до лікарні з пневмонією. Тести на коронавірус тоді показали негативний результат.
Він займав посаду президента Європейського парламенту з липня 2019 року.
Раніше ми писали, що глава Європарламенту потрапив до лікарні через проблеми імунної системи.