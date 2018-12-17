У президента рассказали о результатах военного положения

Фото: Ирина Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

В частности, были уточнены планы эвакуации населения и усилена охрана госграницы

Во время введения военного положения в Украине было усилено патрулирование правоохранителями в десяти областях и усилена охрана государственной границы. Об этом заявила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по словам нардепа, в ходе действия военного положения был утвержден мобилизационный план.

"Много говорилось о том, что же дало нам введение положения в Украине. Нельзя не отметить, какие действия произошли в Украине. Военные силы приведены в боевую готовность, доукомплектованы более 100 единицами, а еще должны доукомплектоваться 200 единицами техники. Состоялось боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны. Уточнился и утвердился мобилизационный план", - добавила она.

Представитель президента отметила, что во время действия военного положения состоялась передислокация войск и была усилена охрана государственной границы.

"Было увеличено количество блокпостов. Усилена охрана государственной границы и объектов государственной инфраструктуры, государственной тайны. Определен перечень учреждений здравоохранения, где при необходимости будет предоставляться необходимая медицинская помощь военным. В том числе созданы резервы инвентаря, лекарств, донорской крови. На выполнение утвержденного правительством плана внедрения и обеспечения плана военного положения уточнены планы эвакуации населения, материальных и культурных ценностей", - сказала Луценко.

По ее словам, в 10 областях, где введено военное положение, было увеличение патрулирование Национальной полиции и привлечена Нацгвардия к патрулированию.

Напомним, глава государства Петр Порошенко подчеркнул, что военное положение будет продолжено только в случае широкомасштабного вторжения войск РФ. Если не будет полномасштабного вторжения РФ, то его продлевать не будут, и начнется подготовка к президентским выборам.

Как писало РБК-Украина ранее, военное положение будет действовать до 26 декабря 2018 года. Президент подчеркивал, что военное положение никак не повлияет на жизнь обычных украинцев.

Подчеркнем, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что ни в одном регионе при военном положении не были ограничены права и свободы украинцев.