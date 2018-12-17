У президента розповіли про результати воєнного стану

Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зокрема, було уточнено плани евакуації населення та посилено охорону держкордону

Під час введення воєнного стану в Україні було посилено патрулювання правоохоронцями в десяти областях та посилено охорону державного кордону. Про це заявила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за словами нардепа, у ході дії воєнного стану було затверджено мобілізаційний план.

"Багато говорилося про те, що ж дало нам введення стану в Україні. Не можна не відзначити, які дії відбулися в Україні. Військові сили приведені в бойову готовність, доукомплектовані понад 100 одиницями, а ще мають доукомплектуватися 200 одиницями техніки. Відбулось бойове злагодження бригад та батальйонів територіальної оборони. Уточнився і затвердився мобілізаційний план", - додала вона.

Представник президента зазначила, що під час дії воєнного стану відбулась передислокація військ та було посилено охорону державного кордону.

"Було збільшено кількість блокпостів. Посилено охорону державного кордону і об’єктів державної інфраструктури, державної таємниці. Визначено перелік закладів охорони здоров’я, де за потреби надаватиметься необхідна медична допомога військовим. У тому числі створено резерви інвентаря, ліків, донорської крові. На виконання затвердженого урядом плану впровадження і забезпечення плану воєнного стану уточнено плани евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей", - сказала Луценко.

За її словами, в 10 областях, де введено воєнний стан, було збільшення патрулювання Національної поліції та залучено Нацгвардію до патрулювання.

Нагадаємо, глава держави Петро Порошенко підкреслив, що воєнний стан буде продовжено тільки в разі широкомасштабного вторгнення військ РФ. Якщо не буде повномасштабного вторгнення РФ, то його продовжувати не будуть, і почнеться підготовка до президентських виборів.

Як писало РБК-Україна раніше, воєнний стан діятиме до 26 грудня 2018 року. Президент підкреслював, що воєнний стан ніяк не вплине на життя звичайних українців.

Підкреслимо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що у жодному регіоні при воєнному стані не були обмежені права і свободи українців.