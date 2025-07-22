Президента Нацакадемії аграрних наук відсторонили від посади

За даними слідства, Гадзало міг сприяти фіктивному працевлаштуванню свого водія на формальні посади одразу до чотирьох підконтрольних державних агропідприємств. Фактично він виконував лише обов'язки водія, але отримував 200 тисяч гривень зарплати з бюджету.

Офіс генпрокурора скерував до суду клопотання про тимчасове відсторонення від посади президента Національної академії аграрних наук. Печерський районний суд Києва задовольни його.

Гадзало отримав підозру у пособництві в розтраті бюджетних коштів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України).

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань. Прокурори подали апеляцію через слабкий запобіжний захід, оскільки вважають, що є ризики впливу підозрюваного на хід розслідування.