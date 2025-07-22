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Президента Нацакадемии аграрных наук отстранили от должности

Фото: президента НААН Ярослав Гадзало (facebook.com GadzaloOfficial)
Автор: Наталья Юрченко

Президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзало отстранили от должности. Он является фигурантом уголовного дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, Гадзало мог способствовать фиктивному трудоустройству своего водителя на формальные должности сразу в четырех подконтрольных государственных агропредприятиях. Фактически он выполнял только обязанности водителя, но получал 200 тысяч гривен зарплаты из бюджета.

Офис генпрокурора направил в суд ходатайство о временном отстранении от должности президента Национальной академии аграрных наук. Печерский районный суд Киева удовлетворил его.

Гадзало получил подозрение в пособничестве в растрате бюджетных средств, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде личных обязательств. Прокуроры подали апелляцию из-за слабой меры пресечения, поскольку считают, что есть риски влияния подозреваемого на ход расследования.

 

Расследование против сотрудников НАБУ

СБУ и Офис генпрокурора проводили обыски у сотрудников НАБУ. Также в САП проводили проверку по соблюдению законодательства о государственной тайне.

НАБУ и САП заявили, что следственные действия СБУ могут сорвать расследование топ-дел. Однако спецслужба опровергла это и отметила, что не получала доступ к информации об операциях.

Как известно, нескольким должностным лицам НАБУ объявили подозрения. Чиновника Руслана Магамедрасулова подозревают в ведении бизнеса в России.

Также СБУ сообщила, что разоблачила "крота" среди должностных лиц НАБУ. Его курировал Дмитрий Иванцов, который помогал Януковичу бежать из Украины.

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Офис Генпрокурора