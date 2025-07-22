Президента Нацакадемии аграрных наук отстранили от должности

По данным следствия, Гадзало мог способствовать фиктивному трудоустройству своего водителя на формальные должности сразу в четырех подконтрольных государственных агропредприятиях. Фактически он выполнял только обязанности водителя, но получал 200 тысяч гривен зарплаты из бюджета.

Офис генпрокурора направил в суд ходатайство о временном отстранении от должности президента Национальной академии аграрных наук. Печерский районный суд Киева удовлетворил его.

Гадзало получил подозрение в пособничестве в растрате бюджетных средств, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде личных обязательств. Прокуроры подали апелляцию из-за слабой меры пресечения, поскольку считают, что есть риски влияния подозреваемого на ход расследования.