Президента Нацакадемии аграрных наук заподозрили в получении еще одной взятки

Президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзала заподозрили в получении еще одной взятки. По этому эпизоду суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере более 1,3 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Гадзала сообщено о подозрении по факту получения взятки в размере 4 млн гривен. По версии следствия, он, используя служебное положение и по предварительному сговору с группой лиц, вымогал от руководителя одного из предприятий НААН деньги за его не увольнение с должности. По этому эпизоду Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 1,3 млн гривен.