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Президента НААН разоблачили на взятке. За машину обещал звание академика

Киев, Четверг 10 декабря 2020 11:27
Президента НААН разоблачили на взятке. За машину обещал звание академика
Фото: Ярослав Гадзало (facebook com naasukraine)
Автор: РБК-Украина

Президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзало разоблачили на взятке. По данным следствия, он за машину обещал включить человека в список претендентов на звание академика.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, президенту НААН уже сообщили о подозрении. Он якобы за такую взятку должен был включить кандидата в список претендентов на замещение вакансий академиков.

Отметим, на сегодня должность президента НААН занимает Ярослав Гадзало.

Напомним, год назад ему уже сообщали подозрение во вмешательстве в деятельность сотрудника государственной исполнительной службы. Однако спустя несколько месяцев прокурор по его делу закрыл уголовное производство, не дождавшись выводов экспертизы.

Венедиктова отметила, что в начале декабря решили возобновить следствие по делу. Кроме того, Гадзало фигурировал в деле о незаконном завладении в 2013-2014 годах 138 участками в Киевской области стоимостью 42,5 млн гривен.

В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении ему и четырем топ-чиновникам Национальной академии аграрных наук в причастности к незаконному отчуждению особо ценных земель.

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Новости Украины Происшествия взяткаАкадемия аграрных наукИрина Венедиктова

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