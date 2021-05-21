Президента Нацакадемії аграрних наук запідозрили в отриманні ще одного хабаря

Президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала запідозрили в отриманні ще одного хабаря. За цим епізодом суд обрав йому запобіжний захід вигляді застави в розмірі понад 1,3 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Гадзала повідомлено про підозру за фактом отримання хабаря у розмірі 4 млн гривень. За версією слідства, він, використовуючи службове становище і за попередньою змовою з групою осіб, вимагав від керівника одного з підприємств НААН гроші за його не звільнення з посади. За цим епізодом Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,3 млн гривень.