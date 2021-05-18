Суд повторно отстранил руководителя Нацакадемии аграрных наук

Руководителя НААН подозревают в получении взятки.

По версии следствия, чиновник содействовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины. Новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также подозреваемый способствовал зачислению этого же человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и последующей передаче соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" – элитный внедорожник.