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Президенту НААН вручили подозрение из-за незаконной передачи 15 гектаров госземель

Новости » Политика     30.01.2020 - 15:57
Президенту НААН вручили подозрение из-за незаконной передачи 15 гектаров госземель
Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Переданные в частную собственность участки имели статус особо ценной земли

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении президенту и четырем топ-чиновникам Национальной академии аграрных наук в причастности к незаконному отчуждению особо ценных земель в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2013-2014 годах чиновники НААН приняли ряд решений, в результате которых более 15 гектаров государственных земель незаконно перешли в частную собственность.

Речь идет о 138 участках в пригороде Киева, которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно с исследовательской целью.

"В частности, пятеро подозреваемых, будучи членами президиума НААН, проголосовали за выделение этих земельных участков, а впоследствии оформили отдельные участки на себя, близких родственников и связанных лиц", - говорится в версии следствия.

Действия чиновников квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что сейчас уже 14 лиц привлечены к ответственности за хищение особо ценных земель НААН, в отношении девяти из них расследование закончено, а дело направлено для рассмотрения в Высший антикоррупционного суд.

Напомним, в конце декабря СБУ разоблачила схему миллионных хищений в аграрной сфере. Чиновники присвоили 2,3 млн гривен при сделках по использованию ценных земель госучреждения.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве СБУ задержала двух чиновников НААН на получении взятки. Руководители требовали откаты в размере более 50 тысяч долларов за разрешение на поставку продукции на госпредприятия.

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