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У президента Бразилії підтвердили майбутню зустріч із Зеленським

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, вперше особисто зустрінеться зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою на полях засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це заявила речниця президентства Бразилії Синтія Рібейро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Зустріч відбудеться о 16:00 за східним часом", - сказала Рібейро.

Однак більше подробиць речниця не повідомила.

Зустріч Зеленського з президентом Бразилії

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, проведе зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

"Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у середу в Нью-Йорку", - йдеться у матеріалі The Guardian.

Видання пише, що Лула розлютив деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти Росії, своєю відмовою зайняти чітку позицію щодо війни.

Лула спробував позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Україною і РФ, стверджуючи, що "деякі країни повинні залишатися нейтральними, якщо необхідно досягти миру".

Ставлення президента Бразилії до війни в Україні

Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером, однак Лула да Сілва проігнорував це.

У травні повідомлялось, що Зеленський так й не зміг зустрітись з бразильським колегою Лула да Сільвою під час саміту G7.

Більше про те, на чиєму боці Бразилія і навіщо просуває свій "мирний план" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийБразилияНью-ЙоркЛула да Силва