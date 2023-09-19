У президента Бразилии подтвердили предстоящую встречу с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, впервые лично встретится со своим бразильским коллегой Луисом Инасио Луло да Силвой на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом заявила спикер президента Бразилии Синтия Рибейро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Встреча состоится в 16:00 по восточному времени", - сказала Рибейро.
Однако больше подробностей спикер не сообщила.
Встреча Зеленского с президентом Бразилии
Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, проведет встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
"Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду в Нью-Йорке", - говорится в материале The Guardian.
Издание пишет, что Лула разозлил некоторых западных лидеров, поддерживающих борьбу Украины против России, своим отказом занять четкую позицию по отношению к войне.
Лула попытался позиционировать себя как потенциального мирного посредника между Украиной и РФ, утверждая, что "некоторые страны должны оставаться нейтральными, если нужно достичь мира".
Отношение президента Бразилии к войне в Украине
Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером, однако Лула да Силва проигнорировал это.
В мае сообщалось, что Зеленский так и не смог встретиться с бразильским коллегой Лула да Сильвой во время саммита G7.
Больше о том, на чьей стороне Бразилия и зачем продвигает свой "мирный план" - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.