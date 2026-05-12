Президент Зеленський не фігурував в розслідуванні справи щодо "Династії", - голова САП

Що сказав Клименко

"Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування", - заявив Клименко на запитання журналістів.

Хто під слідством

Підозру у справі отримали:

колишній керівник Офісу президента;

колишній віцепрем'єр-міністр України;

бізнесмен Тімур Міндіч;

ще четверо учасників організованої групи.

Усім їм інкримінують відмивання грошей через будівництво елітного котеджного містечка "Династія" у Козині на Київщині.

Про що справа

За версією слідства, учасники схеми легалізували понад 460 мільйонів гривень - зокрема 8,9 мільйона доларів. Кошти надходили з різних джерел, у тому числі від корупційних схем в "Енергоатомі".

Учасникам схеми висунули підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України - відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. Покарання за цією статтею - від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.