Президент Зеленский не фигурировал в расследовании дела по "Династии", - глава САП

Президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования по делу об отмывании денег через "Династию".
Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге сказал глава САП Александр Клименко.
"Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования", - заявил Клименко на вопрос журналистов.
Подозрение по делу получили:
Всем им инкриминируют отмывание денег через строительство элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области.
По версии следствия, участники схемы легализовали более 460 миллионов гривен - в том числе 8,9 миллиона долларов. Средства поступали из разных источников, в том числе от коррупционных схем в "Энергоатоме".
Участникам схемы предъявили подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины - отмывание имущества, полученного преступным путем. Наказание по этой статье - от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщало РБК-Украина, 11 мая НАБУ и САП раскрыли детали дела "Династия" - строительство финансировалось двумя путями: частично через подставной жилищно-строительный кооператив, частично - наличными, полученными преступным путем.
На сегодня, 12 мая Высший антикоррупционный суд назначил заседание по избранию меры пресечения для Ермак.