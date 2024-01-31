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Президент затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій

Середа 31 січня 2024 00:26
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Президент затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій Фото: в Україні запрацює Державний реєстр санкцій (УНІАН)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський своїм указом №36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року "Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст указу на сайті глави держави.

Відповідно до статті 107 Конституції України, президент постановив ввести в дію відповідне рішення РНБО.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції України

З початку повномасштабної війни з Росією, Україна запровадила низку санкцій проти фізичних та юридичних осіб з країни-агресора і не тільки. Обмеження вводять проти компаній та людей, причетних до агресії проти нашої країни.

13 липня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроект, яким пропонується створити єдиний державний реєстр санкцій. За його допомогою влада зможе вимагати належного дотримання вже запроваджених Україною обмежень.

26 липня президент Зеленський підписав ухвалений парламентом закон.

Крім того, влітку минулого року президент затвердив рішення РНБО про санкції проти 18 компаній, пов'язаних з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном і Германом Ханом.

Також глава держави запровадив обмеження проти 190 фізичних та 290 юридичних осіб, серед яких грузинська авіакомпанія Georgian Airways.

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