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Президент утвердил решение СНБО о создании государственного реестра санкций

Среда 31 января 2024 00:26
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Президент утвердил решение СНБО о создании государственного реестра санкций Фото: в Украине заработает Государственный реестр санкций (УНИАН)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский своим указом №36/2024 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2024 года "Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст указа на сайте главы государства.

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины, президент постановил ввести в действие соответствующее решение СНБО.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции Украины

С начала полномасштабной войны с Россией, Украина ввела ряд санкций против физических и юридических лиц из страны-агрессора и не только. Ограничения вводят против компаний и людей, причастных к агрессии против нашей страны.

13 июля 2023 года Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается создать единый государственный реестр санкций. С его помощью власти смогут требовать надлежащего соблюдения уже введенных Украиной ограничений.

26 июля президент Зеленский подписал одобренный парламентом закон.

Кроме того, летом прошлого года президент утвердил решение СНБО о санкциях против 18 компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом.

Также глава государства ввел ограничения против 190 физических и 290 юридических лиц, среди которых грузинская авиакомпания Georgian Airways.

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