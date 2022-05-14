Президент Венгрии осудила вторжение России в Украину

Президент Венгрии Каталин Новак осудила вторжение России в Украину. Она призвала расследовать военные преступления РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Новак заявила, что впоследствии приедет в Польшу и это будет жестом для налаживания отношений с Варшавой.
Сообщается, что отказ Венгрии отправлять оружие в Украину и ее противодействие запланированном ЕС эмбарго на импорт российской нефти повлияли на отношения между Будапештом и Варшавой, чьи националистические правительства уже давно являются союзниками в ЕС.
Во время инаугурационной речи она сказала: "Во вторник, 17 мая, я еду в Варшаву на встречу с президентом Польши. Господин президент, уважаемый Анджей Дуда, я благодарю вас за возможность поговорить, как положено друзьям".
По ее словам, Венгрия осуждает агрессию Путина, вооруженное вторжение в суверенное государство.
"Мы говорим нет всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза", - сказала она.
Она добавила, что война в Украине велась также против миролюбивых венгров. Кроме того, отмечается, что Венгрия требует расследовать и наказывать военные преступления РФ.
Ранее мы сообщали, что Венгрия вычислила цену согласия на введение нефтяного эмбарго в отношении РФ.
Также мы писали, что Венгрии предложили "разумные условия" нефтяного эмбарго.
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