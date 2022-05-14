Президент Угорщини засудила вторгнення Росії в Україну

Президент Угорщини Каталін Новак засудила вторгнення Росії в Україну. Вона закликала розслідувати військові злочини РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Новак заявила, що згодом приїде до Польщі і це буде жестом для налагодження відносин з Варшавою.
Повідомляється, що відмова Угорщини відправляти зброю до України та її протидія запланованому ЄС ембарго на імпорт російської нафти вплинули на відносини між Будапештом та Варшавою, чиї націоналістичні уряди вже давно є союзниками в ЄС.
Під час інавгураційної промови вона сказала: "У вівторок, 17 травня, я їду до Варшави на зустріч з президентом Польщі. Пане президенте, шановний Анджей Дуда, я дякую вам за можливість поговорити, як годиться друзям".
За її словами, Угорщина засуджує агресію Путіна, збройне вторгнення в суверенну державу.
"Ми кажемо ні всім зусиллям, спрямованим на відновлення Радянського Союзу", - сказала вона.
Вона додала, що війна в Україні велася також проти миролюбних угорців. Окрім того, зазначається, що Угорщина вимагає розслідувати й карати військові злочини РФ.
Раніше ми повідомляли, що Угорщина вирахувала ціну згоди на запровадження нафтового ембарго щодо РФ.
Також ми писали, що Угорщині запропонували "розумні умови" нафтового ембарго.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!