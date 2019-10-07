ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив суддів у місцеві суди

Новини » Політика    07.10.2019 - 15:05
Зеленський призначив суддів у місцеві суди
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ опубліковано на сайті президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення 19 суддів у місцевих загальних судах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Згідно з указом президента №735/2019, який опублікований на сайті президента, суддів було призначено у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях, а також у Києві та Запоріжжі:

  1. суддею Погребищенського районного суду Вінницької області став Бойко Антон Віталійович;
  2. суддею Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області призначено Вергелеса Валерія Олександровича;
  3. суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області призначено Покидюка Вячеслава Миколайовича;
  4. суддею П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області призначено Фирсу Юлію Вікторівну;
  5. суддею Житомирського районного суду Житомирської області призначено Буткевича Максима Івановича;
  6. суддею Олевського районного суду Житомирської області призначено Винара Любомира Вікторовича;
  7. суддею Радомишльського районного суду Житомирської області стала Сіренко Наталія Станіславівна;
  8. суддею Хортицького районного суду міста Запоріжжя призначено Мурашову Наталію Анатоліївну;
  9. суддею Лисичанського міського суду Луганської області призначено Калмикову Юлію Олександрівну;
  10. суддею Червоноградського міського суду Львівської області призначено Рудакова Дмитра Ігоровича;
  11. суддею Яворівського районного суду Львівської області стала Швед Наталія Петрівна;
  12. суддею Братського районного суду Миколаївської області призначено Скарницьку Інну Борисівну;
  13. суддею Красноокнянського районного суду Одеської області стала Бурдинюк Олена Сергіївна;
  14. суддею Зарічненського районного суду Рівненської області призначено Снітчук Руслану Михайлівну;
  15. суддею Балаклійського районного суду Харківської області призначено Феленка Юрія Анатолійовича;
  16. суддею Харківського районного суду Харківської області призначено Березовську Ірину Валеріївну;
  17. суддями Чорнобаївського районного суду Черкаської області стали: Кваша Ірина Михайлівна та Левченко Василь Васильович;
  18. суддею Бахмацького районного суду Чернігівської області призначено Лободу Наталію Віталіївну;
  19. суддею Оболонського районного суду міста Києва призначено Белоконну Інну Вікторівну.

Нагадаємо, як повідомляло раніше РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підписав указ про реорганізацію Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД). Згідно з указом президент затвердив граничну чисельність співробітників НІСД у кількості 234 штатних одиниці.

Суд призначив заставу екс-нардепу Микитасю Суд відмовився призупинити рішення Нацради за ліцензією "112 Україна"
Новини України Суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся