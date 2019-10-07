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Зеленский подписал указ о реорганизации НИСИ

Новости » Политика    07.10.2019 - 14:01
Зеленский подписал указ о реорганизации НИСИ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 7 октября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реорганизации Национального института стратегических исследований (НИСИ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ №737/2019 был опубликован 7 октября.

Согласно указу президент утвердил предельную численность сотрудников НИСИ в количестве 234 штатных единицы.

Кроме того, Кабмину в двухнедельный срок требуется определить условия оплаты труда сотрудников института с учетом изменений в организации его функционирования, определенных указом.

Также директор НИСИ должен утвердить в установленном порядке структуру и штатное расписание Национального института стратегических исследований в пределах определенной предельной численности работников.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 14 августа Владмири Зеленский назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований. Также президент поручил Литвиненко внести в двухмесячный срок предложения относительно реформирования и стратегии развития НИСИ, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штата сотрудников.

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