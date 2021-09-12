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Президент Туниса после заморозки парламента хочет внести поправки в конституцию

Автор: Наталья Скороход

Президент Туниса Кайс Саид, который остановил работу правительства в стране, теперь хочет внести поправки в конституцию. Об этом он заявил во время своего выступления по государственному телевидению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Саида, он готовится изменить конституцию страны, но сделает это только с использованием существующих конституционных средств.

Напомним, что президент Туниса уволил премьера и остановил работу парламента. Противники Саида назвали это переворотом.

Ранее сообщалось, что США призвали президента Туниса вернуться к демократии. Там считают, что парламент должен вернуться к работе как можно быстрее.

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Тунис