Президент Туниса после заморозки парламента хочет внести поправки в конституцию

Президент Туниса Кайс Саид, который остановил работу правительства в стране, теперь хочет внести поправки в конституцию. Об этом он заявил во время своего выступления по государственному телевидению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Саида, он готовится изменить конституцию страны, но сделает это только с использованием существующих конституционных средств.
Напомним, что президент Туниса уволил премьера и остановил работу парламента. Противники Саида назвали это переворотом.
Ранее сообщалось, что США призвали президента Туниса вернуться к демократии. Там считают, что парламент должен вернуться к работе как можно быстрее.