Президент Туниса уволил премьера и заморозил парламент после протестов

Протесты в Тунисе привели к президентскому перевороту. В воскресенье президент Кайс Сайед уволил премьер-министра и заморозил работу парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Президент Кайс Сайед также снял неприкосновенность со всех членов парламента. Он заявил, что назначит нового премьер-министра в ближайшие часы, чтобы успокоить народ, который вышел на протесты.

Он использовал специальную конституционную меру, позволяющую ему взять на себя исполнительную власть и заморозить работу парламента на неопределенный период времени, пока не будет восстановлена ​​нормальная институциональная работа.

"Мы приняли эти решения ... до тех пор, пока в Тунисе не вернется социальный мир и пока мы не спасем государство", - заявил Сайе.