Президент Туниса уволил премьера и заморозил парламент после протестов
Протесты в Тунисе привели к президентскому перевороту. В воскресенье президент Кайс Сайед уволил премьер-министра и заморозил работу парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Президент Кайс Сайед также снял неприкосновенность со всех членов парламента. Он заявил, что назначит нового премьер-министра в ближайшие часы, чтобы успокоить народ, который вышел на протесты.
Он использовал специальную конституционную меру, позволяющую ему взять на себя исполнительную власть и заморозить работу парламента на неопределенный период времени, пока не будет восстановлена нормальная институциональная работа.
"Мы приняли эти решения ... до тех пор, пока в Тунисе не вернется социальный мир и пока мы не спасем государство", - заявил Сайе.
На протесты в Тунисе люди вышли с требованием свержения правительства из-за борьбы с пандемией, роста количества заболевших и ухудшения ситуации с экономикой. Полиция применила слезоточивый газ для разгона некоторых демонстрантов, бросавших в офицеров снаряды, и произвела несколько арестов. Столкновения произошли также в нескольких других городах, в частности в Набеле, Суссе, Кайруане, Сфаксе и Тозере.
Напомним, премьер-министр Туниса также заболел коронавирусом. Заболевание не было тяжелый - он мог работать в удаленном режиме.