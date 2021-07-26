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Президент Туниса уволил премьера и заморозил парламент после протестов

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Тунис, Понедельник 26 июля 2021 06:58
Президент Туниса уволил премьера и заморозил парламент после протестов Фото: протесты в Тунисе привели к президентскому перевороту власти (twitter.com/sebusher)
Автор: Наталья Скороход

Протесты в Тунисе привели к президентскому перевороту. В воскресенье президент Кайс Сайед уволил премьер-министра и заморозил работу парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Президент Кайс Сайед также снял неприкосновенность со всех членов парламента. Он заявил, что назначит нового премьер-министра в ближайшие часы, чтобы успокоить народ, который вышел на протесты.

Он использовал специальную конституционную меру, позволяющую ему взять на себя исполнительную власть и заморозить работу парламента на неопределенный период времени, пока не будет восстановлена ​​нормальная институциональная работа.

"Мы приняли эти решения ... до тех пор, пока в Тунисе не вернется социальный мир и пока мы не спасем государство", - заявил Сайе.

На протесты в Тунисе люди вышли с требованием свержения правительства из-за борьбы с пандемией, роста количества заболевших и ухудшения ситуации с экономикой. Полиция применила слезоточивый газ для разгона некоторых демонстрантов, бросавших в офицеров снаряды, и произвела несколько арестов. Столкновения произошли также в нескольких других городах, в частности в Набеле, Суссе, Кайруане, Сфаксе и Тозере.

Напомним, премьер-министр Туниса также заболел коронавирусом. Заболевание не было тяжелый - он мог работать в удаленном режиме.

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