Президент Тунісу після заморозки парламенту хоче внести поправки до конституції

Президент Тунісу Кайс Саїд, який зупинив роботу уряду в країні, тепер хоче внести поправки до конституції. Про це він заявив під час свого виступу по державному телебаченню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Саїда, він готується змінити конституцію країни, але зробить це тільки з використанням існуючих конституційних засобів.
Нагадаємо, що президент Тунісу звільнив прем'єра і зупинив роботу парламенту. Противники Саїда назвали це переворотом.
Раніше повідомлялося, що США закликали президента Тунісу повернутися до демократії. Там вважають, що парламент має повернутися до роботи якнайшвидше.