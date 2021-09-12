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Президент Тунісу після заморозки парламенту хоче внести поправки до конституції

Автор: Наталья Скороход

Президент Тунісу Кайс Саїд, який зупинив роботу уряду в країні, тепер хоче внести поправки до конституції. Про це він заявив під час свого виступу по державному телебаченню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Саїда, він готується змінити конституцію країни, але зробить це тільки з використанням існуючих конституційних засобів.

Нагадаємо, що президент Тунісу звільнив прем'єра і зупинив роботу парламенту. Противники Саїда назвали це переворотом.

Раніше повідомлялося, що США закликали президента Тунісу повернутися до демократії. Там вважають, що парламент має повернутися до роботи якнайшвидше.

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Тунис