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Блинкен призвал президента Туниса придерживаться демократических принципов

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США, Вторник 27 июля 2021 06:37
Блинкен призвал президента Туниса придерживаться демократических принципов Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Блинкен призвал президента Туниса придерживаться демократических принципов. В разговоре Блинкен подчеркнул важность соблюдения демократии и диалога со всеми политическими силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT World.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с президентом Туниса Каисом Саидом.

Блинкен также напомнил о "прочном партнерстве" между двумя странами и пообещал со стороны США "поддержку тунисского народа в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса". Госсекретарь добавил, что американская администрация продолжит следить за развитием ситуации в Тунисе.

Напомним, накануне президент Туниса отстранил от должности премьер-министра страны Хишема Мешиши, а также глав Минобороны и Минюста. Кроме того, он на 30 дней приостановил работу парламента, ввел комендантский час в крупных городах и запретил перемещения по стране. Саид обосновал эти действия необходимостью "спасения страны, ее государственности и народа". Представители оппозиции назвали его действия переворотом.

Напомним, что госсекретарь США встретился с председателем набсовета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Также, ранее мы писали о том, что Тунис вводит комендантский час.

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