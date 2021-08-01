США призвали президента Туниса вернуться к демократии

США призвали президента Туниса Кайса Сайеда вернуться на демократический путь. Об этом сообщил ему советник по национальной безопасности США Джейк Саливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В субботу состоялся телефонный разговор между светником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и Президентом Туниса Кайсом Сайедом. В ходе разговора Саливан призвал президента Туниса вернуть демократию в стране.