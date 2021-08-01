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США призвали президента Туниса вернуться к демократии

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США, Воскресенье 01 августа 2021 05:19
США призвали президента Туниса вернуться к демократии Фото: Джейк Саливан, советник по национальной безопасности США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США призвали президента Туниса Кайса Сайеда вернуться на демократический путь. Об этом сообщил ему советник по национальной безопасности США Джейк Саливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В субботу состоялся телефонный разговор между светником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и Президентом Туниса Кайсом Сайедом. В ходе разговора Саливан призвал президента Туниса вернуть демократию в стране.

Салливан подчеркнул Саиду необходимость быстрого формирования нового правительства стране во главе с способным премьер-министром. Это нужно для стабилизации экономики Туниса и противодействия пандемии COVID-19. Также стране нужно своевременно вернуть работу избранного парламента.

Как известно, президент Туниса Кайс Сайед уволил премьер-министра и остановил работу правительства. Это произошло из-за протестов в стране, связанных с пандемией COVID-19. Таким образом Сайед хотел успокоить людей на улицах, но его противники назвали такое поведение переворотом и захватом власти.

Ранее сообщалось, что после увольнения премьера Сайед уволил и двух министров. Это министр обороны и министр юстиции.

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