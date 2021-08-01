США призвали президента Туниса вернуться к демократии
США призвали президента Туниса Кайса Сайеда вернуться на демократический путь. Об этом сообщил ему советник по национальной безопасности США Джейк Саливан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В субботу состоялся телефонный разговор между светником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и Президентом Туниса Кайсом Сайедом. В ходе разговора Саливан призвал президента Туниса вернуть демократию в стране.
Салливан подчеркнул Саиду необходимость быстрого формирования нового правительства стране во главе с способным премьер-министром. Это нужно для стабилизации экономики Туниса и противодействия пандемии COVID-19. Также стране нужно своевременно вернуть работу избранного парламента.
Как известно, президент Туниса Кайс Сайед уволил премьер-министра и остановил работу правительства. Это произошло из-за протестов в стране, связанных с пандемией COVID-19. Таким образом Сайед хотел успокоить людей на улицах, но его противники назвали такое поведение переворотом и захватом власти.
Ранее сообщалось, что после увольнения премьера Сайед уволил и двух министров. Это министр обороны и министр юстиции.