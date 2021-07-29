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Президент Туниса уволил главу центрального телеканала

Автор: Наталья Скороход

Президент Туниса Кайс Сайед уволил генерального директора национального телеканала Мохамеда ад-Дахача. Это произошло после того, как на телеканал не впустили представителя союза журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Напомним, что после протестов в Тунисе президент уволил премьер-министра и остановил работу правительства.

После этого он отправил в отставку еще дух министров.

Также сообщалось, что Блинкен призвал президента Туниса соблюдать демократию. По его словам, Сайед должен считаться со всеми политическими силами.

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Тунис