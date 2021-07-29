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Президент Тунісу звільнив голову центрального телеканалу

Автор: Наталья Скороход

Президент Тунісу Кайс Сайед звільнив генерального директора Національного телеканалу Мохамеда ад-Дахача. Це сталося після того, як на телеканал не впустили представника спілки журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Нагадаємо, що після протестів у Тунісі президент звільнив прем'єр-міністра і зупинив роботу уряду.

Після цього він відправив у відставку ще дух міністрів.

Також повідомлялося, що Блінкен закликав президента Тунісу дотримуватися демократії. За його словами, Сайед повинен рахуватися з усіма політичними силами.

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