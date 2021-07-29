Президент Тунісу звільнив голову центрального телеканалу

Президент Тунісу Кайс Сайед звільнив генерального директора Національного телеканалу Мохамеда ад-Дахача. Це сталося після того, як на телеканал не впустили представника спілки журналістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Нагадаємо, що після протестів у Тунісі президент звільнив прем'єр-міністра і зупинив роботу уряду.
Після цього він відправив у відставку ще дух міністрів.
Також повідомлялося, що Блінкен закликав президента Тунісу дотримуватися демократії. За його словами, Сайед повинен рахуватися з усіма політичними силами.