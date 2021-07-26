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Президент Туниса вслед за увольнением премьера убрал двух министров

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Тунис, Понедельник 26 июля 2021 16:36
Президент Туниса вслед за увольнением премьера убрал двух министров Фото: президент Туниса уволил министров обороны и юстиции (twitter.com/tanuvein)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туниса Кайс Сайед после заморозки работы парламента страны и увольнения премьер-министра отправил в отставку главу министерства обороны и министра юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Туниса.

"Президент страны своим указом освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, исполнявшего обязанности министра внутренних дел", - отметили в канцелярии главы государства.

От должности также освобождены министр обороны Ибрагим аль-Бартаджи и исполнявший обязанности министра юстиции Хасна бен Сулейман.

Напомним, ранее Кайс Сайед заморозил работу парламента и снял неприкосновенность с депутатов. Президент также объявил, что назначит нового премьер-министра в ближайшее время.

Отметим, вечером 25 июля в Тунисе на протесты вышли жители страны с требованием свержения правительства из-за провальной борьбы с пандемией коронавируса и ухудшения ситуации в экономике.

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