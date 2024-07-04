Президент Словаччини закликав до стриманості у переговорах щодо вступу України в НАТО

В ході візиту до Варшави 4 липня на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою зустрічі Пеллегріні вказав на різницю в поглядах лідерів двох держав щодо питання переговорів про вступ України в Північноатлантичний альянс.

"Пан президент Дуда виступає за більш ранній початок переговорів про вступ України, ми радше заохочуємо до стриманості. Щоб це більше не нагнітало напругу", - заявив він.

Під час переговорів два президенти обговорювали, серед іншого, тему війни РФ проти України, майбутній саміт НАТО. Сторони домовилися допомогти Україні.

Пеллегріні та Дуда разом дійшли висновку, що війна в Україні є неспровокованою агресією з боку Росії, та, за словами Пеллегріні, Словаччина не визнає окупацію Криму.

Він також підкреслив, що словацька сторона збільшила потужності з виробництва боєприпасів, стволів та ремонту військової техніки.

"Ми також є важливим партнером у сфері енергопостачання. З початку війни ми поставили в Україну понад 40 тисяч мегават-годин енергії. І ми збираємося збільшувати ці поставки, особливо восени і взимку", - розповів Пеллегріні.

Питання щодо вступу України в НАТО на саміті у Вашингтоні

Як повідомлялося раніше, Україна стане однією з ключових тем ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, лідери блоку обговорюватимуть розробку "дорожньої карти" вступу України до Альянсу. Він також розповів, що саміт зосередиться на зміцненні допомоги України у довгостроковій перспективі.

Додамо, згідно з даними джерел Reuters, Україна під час саміту може почути добрі новини щодо передачі систем протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський 4 липня заявив, що країна хотіла б отримати щось схоже на запрошення до НАТО під час саміту Альянсу.

Детальніше про очікування України від саміту - читайте у матеріалі РБК-Україна.