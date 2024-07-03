Зеленський про саміт НАТО: хочемо побачити щось схоже на запрошення до Альянсу

Україна хотіла б отримати щось схоже на запрошення до НАТО під час саміту Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Глава української держави розповів, що на саміті НАТО він просуватиме передачу Україні додаткових систем ППО Patriot, а також підписання нових угод щодо гарантій безпеки. За словами Зеленського, Україна також хоче отримати запрошення вступити до Альянсу, але "знає, що не отримає його". "Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) і всі впевнені в лідерстві США", - підкреслив президент.