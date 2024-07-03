Зеленський про саміт НАТО: хочемо побачити щось схоже на запрошення до Альянсу
Україна хотіла б отримати щось схоже на запрошення до НАТО під час саміту Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.
Глава української держави розповів, що на саміті НАТО він просуватиме передачу Україні додаткових систем ППО Patriot, а також підписання нових угод щодо гарантій безпеки.
За словами Зеленського, Україна також хоче отримати запрошення вступити до Альянсу, але "знає, що не отримає його".
"Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) і всі впевнені в лідерстві США", - підкреслив президент.
Саміт НАТО у Вашингтоні
Нагадаємо, Україна стане однією з ключових тем ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні. Як заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен, лідери обговорюватимуть розробку "дорожньої карти" вступу України до Альянсу.
При цьому, згідно з даними джерел Reuters, Україна під час саміту може почути добрі новини щодо передачі систем протиповітряної оборони.
Більш детально про очікування України від саміту - у матеріалі РБК-Україна.
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