Президент Словакии призвал к сдержанности в переговорах по вступлению Украины в НАТО

В ходе визита в Варшаву 4 июля на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой встрече Пеллегрини указал на разницу во взглядах лидеров двух государств по переговорам о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

"Господин президент Дуда выступает за более раннее начало переговоров о вступлении Украины, мы скорее поощряем сдержанность. Чтобы это больше не нагнетало напряжение", - заявил он.

В ходе переговоров два президента обсуждали, среди прочего, тему войны РФ против Украины, предстоящий саммит НАТО. Стороны договорились оказать помощь Украине.

Пеллегрини и Дуда вместе пришли к выводу, что война в Украине не неспровоцированная агрессия со стороны России, и, по словам Пеллегрини, Словакия не признает оккупацию Крыма.

Он также подчеркнул, что словацкая сторона увеличила мощности по производству боеприпасов, стволов и ремонту военной техники.

"Мы также являемся важным партнером в сфере энергоснабжения. С начала войны мы поставили в Украину более 40 тысяч мегаватт-часов энергии. И мы собираемся увеличивать эти поставки, особенно осенью и зимой", - рассказал Пеллегрини.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне

Как сообщалось ранее, Украина станет одной из ключевых тем юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеры блока будут обсуждать разработку "дорожной карты" вступления Украины в Альянс. Он также рассказал, что саммит будет сосредоточен на укреплении помощи Украины в долгосрочной перспективе.

Добавим, согласно данным источников Reuters, Украина во время саммита может услышать хорошие новости о передаче систем противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля заявил, что страна хотела бы получить нечто похожее на приглашение в НАТО во время саммита Альянса.

Подробнее об ожиданиях Украины от саммита - читайте в материале РБК-Украина.