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Президент Словаччини припускає припинення допомоги Україні після виборів у країні

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Субота 03 червня 2023 17:01
Президент Словаччини припускає припинення допомоги Україні після виборів у країні Фото: президент Словаччини Зузана Чапутова (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Словаччині дуже поширена російська дезінформація. У зв'язку з цим майбутні парламентські вибори в Словаччині можуть підірвати підтримку України.

Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За її словами, якщо популістські партії очолять уряд восени "можливо, зовнішня політика буде більше схожа на політику (прем'єр-міністра Угорщини, - ред.) Віктора Орбана".

Словаччина є надійним союзником України. Але новий уряд може змінити це рівняння, що особливо важливо, оскільки вплив Росії поширюється по всій Європі.

І російські наративи знаходять благодатний ґрунт у Словаччині: лише 40% словаків вважають, що Росія несе головну відповідальність за війну в Україні, згідно з нещодавнім опитуванням аналітичного центру GLOBSEC, порівняно, наприклад, із 85% у Польщі.

Словаччина переживає "дуже складний період", сказав президент, додавши: "Я бачу не тільки поляризацію, а й фрагментацію в нашому суспільстві".

Допомога Словаччини

Торік Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони C-300. Тоді це підтвердив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер. Нещодавно міністр оборони Словаччини Мартін Скленар повідомив, що цей комплекс досі виконує свої завдання в Україні.

У квітні стало відомо, що Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МІГ-29. Усі обіцяні 13 літаків уже в Україні.

Крім цього, глава МЗС Словаччини Мирослав Влаховський заявив, що позиція країни щодо України після приходу нового уряду не змінюється. Словаччина й надалі надаватиме підтримку та допомогу.

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