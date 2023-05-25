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У Словаччині розповіли про долю переданого Україні комплексу С-300

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Четвер 25 травня 2023 21:16
У Словаччині розповіли про долю переданого Україні комплексу С-300 Фото: С-300 (livejournal com)
Автор: Дмитро Браславський

Росія не знищила комплекс ППО С-300, який Словаччина передала Україні рік тому. Система протиповітряної оборони продовжує працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Словаччини Мартіна Скленара, яку приводить Dennikn.sk.

"Знищення нашої С-300 в Україні - це лише чутки", - йдеться у заяві.

За його словами, комплекс продовжує там працювати.

Він також додав, що військова допомога Україні, що надається Словаччиною, не позначилася негативно на її обороноздатності. Навпаки, вона зараз як ніколи раніше перебуває на високому рівні.

С-300 від Словаччини

Рік тому Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони C-300. Тоді це підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

Словаччина передала систему С-300 за запитом України відповідно до статті 51 Статуту ООН про право на самооборону.

С-300

Сімейство зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), здатних вражати різні цілі на висотах.

Призначена для оборони великих промислових і адміністративних об'єктів, військових баз і пунктів управління від ударів засобів повітряно-космічного нападу противника.

Нещодавно глава МЗС Словаччини Мирослав Влаховський заявив, що позиція країни щодо України після приходу нового уряду не змінюється. Словаччина й надалі надаватиме підтримку та допомогу.

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