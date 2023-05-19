Новий уряд Словаччини продовжуватиме допомагати Україні, - МЗС
Позиція Словаччини щодо України після приходу нового уряду не змінюється. Країна й надалі надаватиме підтримку та допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Словаччини Мирослава Влаховського, яку приводить České noviny.
Міністр закордонних справ Ян Ліпавскі обговорив війну в Україні зі своїм новим словацьким колегою Мирославом Влаховським.
Ліпавскі сказав, що йшлося про двосторонню співпрацю, а також про контакти в інших форматах центральноєвропейської співпраці. Міністри також обговорили питання безпеки, зокрема російську агресію в Україні.
"Я неодноразово говорю, що підтримка України у міжнародно-політичній сфері має продовжуватися", - сказав глава МЗС Чехії.
За словами Влаховського, позиція країни не змінюється із приходом нового уряду. Він додав, що Словаччина хоче й надалі допомагати Україні.
Зміна уряду у Словаччині
7 травня, екс-прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що попросив президента звільнити його від виконання обов'язків.
В той же день президент Словаччини Зузана Чапутова повідомила, що заступник голови Національного банку Словаччини Людовіт Одор очолить уряд.
Своє рішення Чапутова оголосила після зустрічі з головою Національної ради Борисом Колларом і виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Едуардом Хегером, який лише на вихідних попросив звільнити його від повноважень керувати урядом.
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