ua ru
Пн, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Словаччини: допомагаючи Україні, ми стримуємо РФ якомога далі від наших кордонів

Новость на русском →
Понеділок 29 травня 2023 19:55
Президент Словаччини: допомагаючи Україні, ми стримуємо РФ якомога далі від наших кордонів Фото: президент Словаччини Зузана Чапутова (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Словаччина допомагає Україні і це стримує російського агресора якнайдалі від кордонів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Словаччини Зузани Чапутової, яку приводить Nový Čas.

"Давайте переконаємося, що ми можемо не лише створити простір свободи та демократії в Європі, а й зберегти його", - сказала вона.

Чапутова нагадала, що ефективність та почуття єдності Євросоюзу підтвердилися під час енергетичної кризи та запровадження спільних санкцій проти Росії у зв'язку з її агресією в Україні.

За словами Чапутової, допомога підданій державі - це не тільки вираження міжнародної солідарності, а й інструмент самооборони.

"Допомагаючи Україні, ми тримаємо російського агресора якнайдалі від наших кордонів, а також допомагаємо собі", - додала вона, натякаючи на експансіоністську риторику Кремля.

Вона наголосила, що події, що відбулися на території України, є безпрецедентним вчинком, якому не місце у 21 столітті. Президент Словаччини додала, що необхідно поважати міжнародне право і водночас карати тих, хто його порушив.

Допомога від Словаччини

Рік тому Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони C-300. Тоді це підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер. Нещодавно міністр оборони Словаччини Мартін Скленар повідомив, що цей комплекс і досі виконує свої задачі в Україні.

У квітні стало відомо, що Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МіГ-29. Всі обіцяні 13 літаків вже в Україні.

Також новий глава МЗС Словаччини Мирослав Влаховський заявив, що позиція країни щодо України після приходу нового уряду не змінюється. Словаччина й надалі надаватиме підтримку та допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
"Іскандери", "Шахеди" і не тільки. Чому Росія масовано б'є по Києву: 4 причини
"Іскандери", "Шахеди" і не тільки. Чому Росія масовано б'є по Києву: 4 причини
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром