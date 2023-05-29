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Президент Словакии: помогая Украине, мы сдерживаем РФ как можно дальше от наших границ

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Понедельник 29 мая 2023 19:55
Президент Словакии: помогая Украине, мы сдерживаем РФ как можно дальше от наших границ Фото: президент Словакии Зузана Чапутова (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Словакия помогает Украине и это сдерживает российского агрессора как можно дальше от границ ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Словакии Зузаны Чапутовой, которое приводит Nový Čas.

"Давайте убедимся, что мы можем не только создать пространство свободы и демократии в Европе, но и сохранить его", - сказала она.

Чапутова напомнила, что эффективность и чувство единства Евросоюза подтвердились во время энергетического кризиса и введения совместных санкций против России в связи с ее агрессией в Украине.

По словам Чапутовой, помощь подданному государству - это не только выражение международной солидарности, но и инструмент самообороны.

"Помогая Украине, мы держим российского агрессора подальше от наших границ, а также помогаем себе", - добавила она, намекая на экспансионистскую риторику Кремля.

Она подчеркнула, что события, произошедшие на территории Украины, являются беспрецедентным поступком, которому не место в 21 веке. Президент Словакии добавила, что необходимо уважать международное право и одновременно наказывать тех, кто его нарушил.

Помощь от Словакии

Год назад Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны C-300. Тогда это подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Недавно министр обороны Словакии Мартин Скленар сообщил, что этот комплекс до сих пор выполняет свои задачи в Украине.

В апреле стало известно, что Словакия закончила процесс передачи Украине истребителей МиГ-29. Все обещанные 13 самолетов уже в Украине.

Также новый глава МИД Словакии Мирослав Влаховский заявил, что позиция страны по отношению к Украине после прихода нового правительства не меняется. Словакия и дальше будет оказывать поддержку и помощь.

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