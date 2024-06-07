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Президент Швейцарії: Росія може взяти участь у конференції щодо підсумків саміту миру

П'ятниця 07 червня 2024 13:20
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Президент Швейцарії: Росія може взяти участь у конференції щодо підсумків саміту миру Фото: Віола Амхерд, президент Швейцарії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація матиме можливість взяти участь у конференції щодо підсумків саміту миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Швейцарії Віолу Амхерд, яку цитує ZDF.

Як відзначила Амхерд, саміт миру є лише прелюдією до подальших переговорів. .

"Нам ясно, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції", - заявила вона.

За її словами, для укладання миру необхідно, щоб обидві сторони сиділи за столом переговорів. Також вона додала, що Росія зможе взяти участь у конференції щодо підсумків саміту миру.

Саміт миру

Засідання відбудеться вже з 15 по 16 червня на території Швейцарії. На порядку денному буде українська формула миру, яка повинна посприяти завершенню війни на справедливих умовах. Станом на зараз відомо, що у заході підтвердили участь більше сотні країн і міжнародних організацій.

Раніше Китай оголосив, що не братиме участі у саміті миру через відсутність Росії. Втім нещодавно відбулись консультації з Пекіном на рівні заступників голів МЗС, під час яких обговорювали майбутню конференцію.

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